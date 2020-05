Acuario – Horóscopo del 19 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Todo se va resolviendo, el diálogo los unirá más y podrán definir el paso a seguir para fortalecer la relación que tienen, no hay que tomar decisiones desde el apasionamiento o la tristeza.

Dinero:

Si tienes un emprendimiento es un muy buen momento para laborar en él, sacarlo adelante y darlo a conocer, no permitas que otros te impidan hacer lo que te conecta con tu propósito.

Salud:

Cuida la forma en que te estás alimentando, tu alimento debe ser para mantener tu energía no comer para llenar los vacíos que puedas tener a nivel emocional, reconoce en tu alimento tu Divinidad.

Consejo:

Cuando te reconcilies con tu propósito de vida vas a ver cómo la prosperidad se expande y te da la libertad que tanto ansias, busca lo que tanto te apasiona, te hace feliz y así lo integras a tu esencia.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras Triangulando en día de Inicio, promueve comienzos favorables, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar el día.

Trabajo:

En este día de Inicio debes de ser audaz, te encuentras triangulando aprovecha para comenzar proyectos donde retes tus destrezas profesionales.

Salud:

Mantenerte conectado con tu ser interior te ayudara a no perder el foco. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen día para comenzar un nuevo pasatiempo con tu pareja o algún familiar, esto los unirá y creará aun mas lazos en común, procura que a ambos les guste.

Dinero:

Es un buen día para comenzar negocios o inversiones, ten muy presente que debes ser astuto y predecir las nuevas necesidades.

Consejo: No improvises. Escoge la mejor opción, solo tu podrás encontrar cual es.