Acuario – Horóscopo del 18 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Tienes grandes virtudes como el sentido de responsabilidad y la habilidad de dar forma a tus ideas, buscas que tu pareja o las personas de tu familia aprueben todo lo que haces para estar seguro de actuar bien. Debes darte ese poder a ti, solo a ti.

Dinero:

La tensión entre Saturno y Urano hace que resurja ese miedo a lo desconocido, quizás creado por experiencias negativas en tu pasado, recuerda que eres creativo, es algo innato en ti, cuando superes tus limitaciones alcanzarás el éxito en tu labor o emprendimiento.

Salud:

Es prudente que comiences a entender cuáles son tus creencias limitantes (ej. miedo) para que sanes los episodios que de una u otra forma están frenando tu expansión, de eso se trata la salud emocional.

Consejo:

No debes seguir transitando un camino que no te corresponde por no tener certeza de tu potencial, cuando integres la divinidad en ti todos tus dones se potencian, la innovación, la creatividad.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, te encuentras en día Estable, apropiado para ejecutar actividades de largo plazo, sobretodo planificar. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Intenta ser muy cauteloso en el trabajo, revisa tu trabajo dos veces antes de enviarlo, ya que puedes equivocarte y traspapelar información.

Salud:

Vive tu día lo más tranquilo que puedas, se prudente con tus pasos, la tranquilidad mental debe ser tu meta. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No des por hecho una relación, si dejas de esforzarte puedes perder a esa persona especial, asi creas que nunca la vas a perder.

Dinero:

Evita si es posible en su totalidad gastar dinero el día de hoy, debido a que eres mas propenso a robos y malos entendidos.

Consejo: La afirmación de tu día será “Con herramientas y conocimiento, soy el constructor de mi futuro”.