Acuario – Horóscopo del 17 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Tu pareja desea que pasen más tiempo juntos haciendo algo que los motive y ayude en estos momentos, si desea compartir algo contigo no le pongas barreras y hazlo de corazón.

Dinero:

Tu confianza te hace arriesgado a la hora de tomar decisiones con respecto a tus finanzas, puedes hacerlo siempre y cuando hayas realizado una investigación antes de comenzar a invertir.

Salud:

Hoy dedícate a descansar, sal a caminar o a tomar el sol, a tener contacto con la naturaleza, así sea por unos minutos, no te quedes resguardado en casa por temor, tienes todas las precauciones así que disfruta.

Consejo:

Te encanta la libertad y tener momentos en soledad, disfrutas mucho de tus espacios y te es complejo compartirlos, no temas a expresar lo que te gusta, tener acuerdos es más fácil de lo que parece.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras en día Balance, apropiado para cambiar situaciones desventajosas a tu favor, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Te encontraras muy emocional, cualquier cosa te distraerá fácilmente, te sentirás apagado y sensible ante cualquier critica, si tienes que trabajar intenta hacerlo con música suave para mantenerte tranquilo.

Salud:

El choque que tienes en el día va relacionado con accidentes automovilísticos y viajes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Cuida tus palabras, no estas en un día para mantener una discusión, terminaras perdiendo y muy lastimado. Lo mejor es evitar el conflicto.

Dinero:

No es prudente mover dinero en este día, sobre todo si es para un interés personal, el día no promueve buenas transacciones.

Consejo: Enamórate de tu vida, cada minuto de ella y empezaras a ver las cosas de un color diferente.