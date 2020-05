Acuario – Horóscopo del 16 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

El universo hace cambios en nosotros mismos y debemos aceptarlos, hay que centrarse en lo verdaderamente importante: nuestro amor propio. No aplaces la tarea, ella siempre vuelve hasta que decidas hacerla.

Dinero:

Fíjate bien cómo inviertes, en quién confías para hablar de temas de dinero y con quién te asocias para hacer inversiones, hoy más vale la seguridad.

Salud:

Viniste a ser feliz, la tensión emocional que sientes es porque estás desviando tu atención, así que descansa y duerme bien para que retomes la calma.

Consejo:

Evita estar diciéndole a todo el mundo qué hacer y cuándo hacerlo, eso molesta, no te metas en problemas por querer opinar sobre lo que no te han preguntado.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, te encuentras en día Lleno, el cual promueve la abundancia en las actividades del día. ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Hacer un espacio donde puedas estar solo y pensar será ideal para luego reunirte con tu equipo de trabajo construyan el camino a sus objetivos profesionales.

Salud:

Puedes nutrir tu energía conectándote con la naturaleza. Espacios llenos de verde son muy beneficiosos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Has conseguido estabilidad en tus relaciones, aprovéchalas y mantén esa confianza que rodea tu círculo social.

Dinero:

Es ideal que comiences a invertir en tus planes, si tienes pensado comenzar un negocio o venta ningún obstáculo se interpondrá en tu camino

Consejo: La mejor forma de expresar tus sentimientos es esperando a que el enojo se vaya porque de lo contrario no expresaras mas que una emoción.