Acuario – Horóscopo del 15 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Tus amistades son tan importantes que algunas veces te olvidas de tu familia, les prestas más atención a ellos y por eso tu pareja o familia te hacen reclamos, debes ser equitativo.

Dinero:

Si deseas seguir haciendo lo que haces y eres feliz en tu labor, recuerda que es muy importante poner límites, eres un creador innato y muchas veces logras ver lo que otros no.

Salud:

Tus ojos de cansan bastante por estar siempre cerca a las pantallas, recuerda descansar mínimo cada 20 minutos por 20 segundo alejando tu visión. No solo relajará tu vista sino tu mente.

Consejo:

Te enfocas en el futuro por eso no vives tu presente, el hoy se acaba por estar pensando en qué hacer con lo que va a pasar. ¿Qué tal si vives un día en plena consciencia?, aunque lo que hagas vaya a cambiar el futuro, no te preocupes.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, te encuentras Triangulando en día de Remover, apropiado solo para actividades religiosas o espirituales, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Comparte tu día con personas sabias en tu área laboral, estar en compañía nutrirá tu desarrollo personal y profesional.

Salud:

En tu tiempo libre realiza ejercicios que ejerciten tu concentración como juegos de mesa o que requieran habilidades. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu lado motivado por la pasión y el amor está activado el día de hoy, no te de miedo decir lo que sientes a alguien especial, seguramente serás retribuido.

Dinero:

No es recomendable realizar actividades financieras, si encuentras una oportunidad única comprométete solo con tu palabra.

Consejo: “El crecimiento personal es un gran ahorro de tiempo. Cuanto mejor te vuelves, menos tiempo te lleva alcanzar tus objetivos” –Brian Tracy