Acuario – Horóscopo del 14 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Procura ser honesto y claro a la hora de hablar con tu pareja o familia, buscas no involucrarte y cuando decides hablar ya no tienes ningún filtro para hacerlo, es más prudente hablar cuando se debe.

Dinero:

Puedes recibir una nueva oportunidad en tu labor, un cambio puede surgir en cualquier momento, si deseas tomarlo que sea a conciencia, sin sentir que te limitan y puedes proyectarte mejor día a día.

Salud:

La salud física y emocional depende solo de ti, debes ser responsable de todo lo que piensas y haces para mantener tu tranquilidad, no escuches tantas noticias no vibres en el miedo colectivo.

Consejo:

Te queda fácil renovarte, inventar nuevas cosas para distraerte y compartirlo con los tuyos, debes estar atento para enfrentar todo esto de la mejor manera.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Fuego Yin, te encuentras en Daño en día de Establecer, apropiado para sentar las bases del futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Ten mucho cuidado el día de hoy, sobre todo si tienes que entregar documentos importantes, hoy eres propenso a traspapelar documentos.

Salud:

Proponte a partir de hoy, comenzar a mejorar la alimentación, consolida una buena alimentación lejos de las grasas saturadas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy puedes tornarte un poco insensible y sin darte cuenta puedes lastimar a las personas que quieren ayudar.

Dinero:

Te encuentras en choque si no tienes cuidado analizando los riesgos de tus inversiones, las cosas podrían salir mal.

Consejo: Espera un mejor día para comenzar todos los proyectos que tienes en mente.