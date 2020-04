Acuario – Horóscopo del 4 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Eres maravilloso, pero tú eres al único que le falta creérselo. Todos lo ven en ti y tú lo evades. Confía en que tienes capacidades infinitas y que mereces ese amor que anhelas. Llegará cuando lo aprendas.

Dinero:

Es momento de poner un límite, no compres por comprar. Revisa qué es realmente necesario, no puedes hacer de tu casa un centro comercial en el cual encontrar todo lo que se te puede antojar un día. Ve a lo simple y disfrútalo.

Salud:

Deja el alcohol a un lado, puedes tender mucho a los vicios por estos días. Es importante que encuentres la tranquilidad y la diversión de otras formas. Es hacer uso mas no abuso, mantén la prudencia.

Consejo:

Habla con alguien, con alguien nuevo que no esté involucrado con todas tus situaciones del pasado para que pueda brindarte consejo y ayuda de una forma más objetiva y menos emocional.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Buey de Fuego Yin, te encuentras en día de Recibir, es un día muy auspicioso, para aprovecharlo deberás tomar impulso, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Concéntrate en este día en evaluarte, como se encuentra tu desempeño y que podrías hacer mejor, son las preguntas claves para comenzar el cambio.

Salud:

Busca mantenerte aseado, no menosprecies las enfermedades y malestares que puedas tener. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un excelente día para recibir una retroalimentación por parte de tu pareja de como se siente, intenta crear un consenso.

Dinero:

Se cuidadoso con tus pertenencias, podrías salir perjudicado por tus descuidos. La energía del día promueve retornos interesantes.

Consejo: Utiliza este día para apoyarte en los hombres que consideres sabios, te podrían ayudar a salir de tus problemas.