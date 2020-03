Acuario – Horóscopo del 29 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Merecer quiere decir recibir sabiendo que eso vibra en correspondencia contigo. Un amor debe vibrar en correspondencia contigo para que se de con fluidez y naturalidad. Si un amor no es sencillo, no es amor de forma natural.

Dinero:

Debes ser honesto con tus necesidades, ser realista. No acapares más de lo que requieres ni subestimes lo que es necesario para tu bienestar el de los tuyos. El justo medio es la clave.

Salud:

Intenta hacer un poco de yoga y calmar tus pensamientos, aunque no puedes controlarlos sí puedes elegir poner tu atención en ellos.

Consejo:

Tu mente es como una huerta, lo que decidas poner ella puede sacar frutos y alimentarte, así que piensa bien qué estás poniendo en tu mente.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Metal Yin, el día es para planificar tu futuro y materializar tus proyectos, ten en cuenta estos consejos.

Trabajo:

Medita sobre la vida, donde te encuentras profesionalmente y a donde quieres llegar, si te ayuda compártelo con alguien y escucha su opinión.

Salud:

Busca nutrir tu energía con la jardinería, sin importar el tamaño del proyecto. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Has conseguido estabilidad en tus relaciones, aprovéchalas y mantén esa confianza que rodea tu círculo social.

Dinero:

Es ideal que comiences a invertir en tus planes, si tienes pensado comenzar un negocio o venta ningún obstáculo se interpondrá en tu camino.

Consejo: Planifica tus próximos pasos con responsabilidad para llegar a las metas que deseas.