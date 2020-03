Acuario – Horóscopo del 28 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Si tienes pareja disfruta de su compañía, busquen soluciones entre los dos para no crear confusión, es momento de vivir lo que tienen hoy. La misma agua no se bebe dos veces, así que a ponerle acción a tu día a día.

Dinero:

Hoy no hagas ninguna inversión que puedas lamentar más tarde, ten paciencia y calma en estos momentos, no es necesario entrar en crisis.

Salud:

Levántate temprano y medita, si te gusta orar, hazlo. Disfruta de tu día haciendo lo que más te gusta, ten un momento de para estar contigo, reencuentra lo que tanto te hace feliz y ríe, pues es una vibración que eleva la energía vital.

Consejo:

Te es muy fácil crear nuevas situaciones, hazlo para que este día sea más fácil y ligero de llevar. Si pones a disposición de los otros todo eso que te hace ser un ser especial, las personas y el universo estarán en gratitud.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Metal Yang, te encuentras triangulando con el día. Apóyate en personas Caballo y Perro, ten en cuenta estos consejos para que puedas aprovechar el día.

Trabajo:

Intenta mantener el contacto con las personas que consideres sabias y habilidosas en tu trabajo, escuchar sus consejos será una de las mejores decisiones.

Salud:

Mantén un equilibrio con la comida, es un excelente día para crear un balance. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu lado motivado por la pasión y el amor está activado el día de hoy, no te de miedo decir lo que sientes a alguien especial, seguramente serás retribuido.

Dinero:

Tendrás capacidad para crear buenas soluciones para situaciones donde te encontrabas en desventaja. ¡Aprovéchalo!

Consejo: Aprovecha este día donde estas triangulando.