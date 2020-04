Acuario – Horóscopo del 29 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Evita las discusiones, nada vas a ganar y, por el contrario, tienes mucho por perder. Toma las decisiones con calma, no obligues a las personas a que hagan lo que tu quieres.

Dinero:

Si deseas asociarte con alguno de tus conocidos para algún negocio, puedes hacerlo en un proyecto nuevo; ya que el área comercial está muy bien aspectada en este día.

Salud:

Aumenta tu vitalidad para que mejores tu calidad de vida a nivel físico, mental, emocional y espiritual; así recuperas tu salud, hazte cargo lo antes posible.

Consejo:

Una manera de mejorar tu vida es haciendo los cambios necesarios en tu hogar para hacerlo más agradable y ver como todo se renueva, tiene sentido cuando el cambio está integrando lo físico con lo material.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras Liderando la energía en un día Abierto, ideal para aperturas y comienzos frescos, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Al ser el líder de la energía te podrás dar cuenta que estarás lleno de energía y las personas te escucharan y prestaran toda su atención, aprovecha estas características para comenzar negocios o proyectos.

Salud:

El choque que tienes en el día va relacionado con accidentes automovilísticos y viajes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un excelente día para asumir una nueva actitud en tus relaciones, acuerda oprimir el botón de reiniciar con aquellas personas que tu relación no haya sido la mejor.

Dinero:

Es un excelente día para mover tu dinero, hacer compras y prestar dinero. Si te encuentras pensando en comenzar algún proyecto y ya tienes todo armado, será un excelente día para comenzarlo.

Consejo: No te permitas dejar para mañana lo que puedes hacer hoy.