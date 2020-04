Acuario – Horóscopo del 28 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Si estás soltero puede surgir una aventura amorosa que te llenará de energía y ganas de que se torne en algo serio, durante este tiempo en casa se podrán acompañarse en la distancia, lo disfrutarás mucho.

Dinero:

La creatividad en tu labor es esencial para que te conectes de nuevo con tu hacer, recupera lo que te motivaba y te hacía feliz, tráelo a tu presente y no permitas que el pesimismo te paralice.

Salud:

Aprovecha el tiempo de descanso para hacer lo que te gusta, ver una serie, dormir, escuchar música, relajarte, cuidar las plantas, lo que desees y no te sientas culpable; por el contrario, tu cuerpo físico y mental te lo agradecerán.

Consejo:

Conserva la calma, la libertad se lleva en el alma, la sientes vibrar en todo tu cuerpo y se pierde cuando perdemos nuestra esencia, cuando entregamos nuestro poder… el poder ser, así que ocúpate de ser feliz.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras en día de Recibir, es un día especial para recibir las recompensas que se han estado esperando, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Intenta comprometerte con la palabra el día de hoy, a pesar de que nos encontramos con la energía de Recibir, las acciones que tomes hoy no serán las mas propicias.

Salud:

Escuchar música de piano te ayudara mucho en la concentración. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tus seres queridos te van a necesitar este día, si ellos no se contactan contigo intenta contactarte con ellos, puesto que en ti encontraran la fortaleza que necesitan.

Dinero:

Debes de tener cuidado con tu patrimonio, puesto que la energía del día te hace sumamente vulnerable a sufrir un robo.

Consejo: Apóyate de la energía de los hombres sabios que te rodeas, en ellos encontraras las soluciones a los problemas que tienes actualmente.