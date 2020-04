Acuario – Horóscopo del 26 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Aprovecha la conjunción de la Luna con Venus en Géminis para comunicar todo aquello que te incomoda, para ser honesto contigo mismo y con tus seres queridos. Es momento de transformar y mejorar, en las relaciones también se vale ser creativo.

Dinero:

Recuerda que lo que fácil viene fácil se va si no tomas las decisiones adecuadas, tienes la posibilidad de potenciar tus ingresos, pero debes dejar los impulsos de compras innecesarias, si no tu prosperidad no se podrá mantener en el tiempo.

Salud:

Recuerda dar siempre un espacio para revisar tus emociones, sentimientos y pensamientos. Si bien no podemos controlarlos, sí podemos transformarlos y usarlos para nuestro mayor beneficio, es momento de que tú lo hagas. Pon todo a tu favor.

Consejo:

Ponte como prioridad para que estés en contacto realmente con tus deseos, propósitos y sentimientos, hazle caso a tu corazón y a tu alma, escúchalos.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras en un día de Peligro, el cual hace que la energía sea muy inestable e incierta, es por esto por lo que tenemos estas recomendaciones para que te cuides.

Trabajo:

Utiliza este día para descansar, reponerte para la próxima semana será la meta en tu día.

Salud:

Debes ser muy precavido puesto que eres mas propenso a sufrir enfermedades el día de hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Elimina tus quejas y tu adicción al trabajo y ocúpate de entregarle calidad de tiempo a tu familia.

Dinero:

Hoy no tendrás un buen juicio para los negocios, ya que las decisiones que tomes serán muy emocionales y no se podrá predecir el desenlace con facilidad.

Consejo: Apóyate de la palabra y el consejo de las mujeres sabias que te rodean para que puedas sobreponerte a las dificultades que afrontas.