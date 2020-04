Acuario – Horóscopo del 25 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

No temas poner estructura a lo que sientes, no evites el compromiso por miedo, nada bueno nace de ese sentimiento. Arriésgate a vivir la estabilidad y comprenderás que el compromiso no es una cárcel, no es limitante.

Dinero:

Pon a volar tu imaginación y tu creatividad para que crees cosas nuevas que sean reflejo de tu esencia y te lleven a un mejor nivel laboral. Te sentirás valorado y verás los frutos de tu trabajo.

Salud:

Es momento de que te muevas, ejercitarte y ponerte en acción; no más excusas ni pasos en falso. Es momento de que generes un compromiso real contigo mismo por tu bienestar y por tu salud.

Consejo:

Elimina todos esos espejismos que ves en las demás personas, no los idealices tanto. Aprende a ver a las personas que quieres desde la realidad, a veces el miedo a estar solo te cega y te quita el filtro de la realidad.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en día de Destrucción, no es un día propicio para crear o comenzar algún proyecto, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Puedes utilizar este día para poner todas tus responsabilidades al día, esto te ayudara enfrentar el día y la próxima semana.

Salud:

Procura ser mucho mas precavido con tus medidas de seguridad que otros días. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tienes que tener en cuenta que si llegas a tener algún conflicto o problemas ya sea con tu familia o con tu pareja, subirá de nivel rápidamente. Intenta entender el principal punto de desacuerdo para poder resolver los problemas.

Dinero:

Intenta no realizar actividades financieras, ni cargar mucho dinero. Hoy eres propenso a perder dinero.

Consejo: A veces es mejor parar y simplemente observar el panorama, saber donde estas son importantes para entender cuanto te falta para llegar.