Acuario – Horóscopo del 24 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Que tu instinto te guíe, conecta tu ser físico con tu ser espiritual, deja atrás los miedos, reconócelos y agradece que en su momento te sirvieron. Sin embargo, no los sigas cargando como un recordatorio, vive hacia el amor universal.

Dinero:

Todo lo tienes cubierto, evita hacer compras de artículos que hoy no puedes disfrutar, espera y se cuidadoso; piensa mejor en compartir, es una forma de agradecer por todo lo que tienes.

Salud:

El agotamiento se está haciendo presente, es momento para tomar conciencia que el descanso es necesario, duermes muy poco y te dices que con esas horas es más que suficiente, escucha tu cuerpo.

Consejo:

Entrégate en libertad, el compromiso no implica perder la libertad de ser quien eres, no son ataduras ni tampoco obstáculos, es confiar y creer en el otro sin miedo a perder tu esencia.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en día de Inicio, la energía del día es ideal para nuevos comienzos ya sea de proyectos o actividades. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Se precavido con tu trabajo y tu información, puede que te encuentres en un punto donde puedas ser plagiado, intenta ser reservado este día.

Salud:

No dejes la alimentación a un lado el día de hoy, mantente hidratado, veras como tu cuerpo se comporta a la altura de las situaciones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen día para decirle a esa persona especial todo lo que sientes, pero primero intenta saber como esta, encontraras el momento indicado.

Dinero:

Debes tener mucho cuidado con tu patrimonio y tus bienes, hoy eres propenso a sufrir un robo, se cuidado y cauteloso con tu dinero y a quien se lo das.

Consejo: Recuerda que una persona prevenida vale por dos, ser precavido te hace cometer menos errores.