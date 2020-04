Acuario – Horóscopo del 23 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Sabes cómo resolver, así que en estos momentos ayuda a los tuyos desde tu experiencia, eres libre por naturaleza, comparte esa libertad con ellos.

Dinero:

Busca ese curso que vienes aplazando y hazlo de una vez por todas, ya no hay excusas, tienes todo para que sea exitoso y lo puedas aplicar a tu labor diaria.

Salud:

Cuida tu boca en especial tus dientes, se puede presentar problemas serios, lo ideal es que hables con tu odontólogo, parece que la tensión la llevas a tu boca y en especial a tus dientes.

Consejo:

Hay varias situaciones que no se resuelven con la velocidad que quisieras, es solo cuestión de esperar, todo tiene una solución, así que no desesperes.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en Choque, en un día Estable, ten presente estas recomendaciones para que aproveches tu día.

Trabajo:

Te encontraras muy emocional, cualquier cosa te distraerá fácilmente, te sentirás apagado y sensible ante cualquier critica, intenta trabajar con música suave para mantenerte tranquilo.

Salud:

La energía del día te hace propenso a accidentes de transito o de viaje, aunque no te afecte mucho se muy cuidadoso. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Procura ser cuidadoso con tus conversaciones con personas que quieras, debido a que te encontraras muy emocional y puede que reacciones de una manera equivocada sin ninguna intención.

Dinero:

Hoy no tendrás un buen juicio para los negocios, ya que las decisiones que tomes serán muy emocionales, evita hacer gastos grandes y prestar dinero, ya que puedes involucrarte con personas que te harán perder dinero.

Consejo: Detrás de los sueños, siempre hay esfuerzos y batallas que las personas no ven, sigue adelante.