Acuario – Horóscopo del 22 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Hay que reinventarse en el amor, no permitas que las emociones se duerman y las ganas se terminen, busca nuevos espacios para compartir, hoy ten un hermoso detalle con tu pareja.

Dinero:

Sé más precavido en cuanto a tus finanzas se refieren, no hagas inversiones arriesgadas y mucho menos establezcas sociedades en este momento.

Salud:

Cuida tus articulaciones, procura consumir alimentos que las fortalezcan, es muy importante que prestes atención a estas zonas del cuerpo.

Consejo:

Recurre a tu creatividad para salir de la rutina, puedes hacer cosas extraordinarias, créelo ten la certeza que así es.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras en día Oficial, un día ideal para equilibrar la energía a tu favor y arreglar las cosas, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar el día.

Trabajo:

Encontraras soluciones en este día para los problemas que te han estado atormentando, debido a que una energía te esta apoyando.

Salud:

Puedes nutrir tu energía conectándote con la naturaleza. Espacios llenos de verde son muy beneficiosos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Has conseguido estabilidad en tus relaciones, aprovéchalas y mantén esa confianza que rodea tu círculo social, si las cosas no se encuentran bien hoy es un buen día para trabajar en ello.

Dinero:

Si eres astuto puedes poner las cosas a tu favor, se precavido con tu disciplina y forma de actuar o puedes no salir beneficiado.

Consejo: Actúa rápido y has notar los cambios que generas en tu entorno y el de los demás.