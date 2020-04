Acuario – Horóscopo del 20 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Sana aquellas relaciones que te causan incomodidad, no tienes que estar donde solo sientes vacío e incomprensión; deja ir todo lo que sea necesario para que encuentres satisfacción y dicha.

Dinero:

Siéntete próspero, agradecido y bendecido. Por más momentos difíciles que se han podido presentar, siempre ha estado todo, nunca ha faltado realmente y por eso nunca faltará. Agradece.

Salud:

El descanso no solo se consigue durmiendo, también se puede llevar a cabo cuando hacemos algo que nos brinda paz, en este momento necesitas eso. Busca aquello que te da paz para que puedas descansar.

Consejo:

Comunica tus emociones a tiempo, no permitas que te atrapen y te dominen. Solo tú debes tener el control.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de agua Yin, estas en daño con el signo del día, podrías tener interferencia para el logro de tus metas.

Trabajo:

La precaución es tu aliada en tu área laboral, puede que gente mezquina a tu alrededor se aproveche de tu generosidad para aprovecharse de tus ideas.

Salud:

Hoy tienes que cuidarte sobre todo al manipular objetos cortantes. La energía del día te trae propensión a sufrir lesiones.

Amor:

Evita conflictos que puedan afectar tus relaciones, no caigas en la tentación de ser reactivo.

Dinero:

Hoy no es favorable ser arriesgado en las inversiones, analiza muy bien las opciones y espera una mejor energía que te apoye.

Consejo: Busca remover las malas energías, medita para reflexionar.