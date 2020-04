Acuario – Horóscopo del 19 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

El respeto y los límites se ponen desde el comienzo, no temas hacerlo. Si no después verás que las consecuencias solo traerán sufrimiento, necesitas comunicar qué quieres y qué no, qué estás dispuesto a dar y qué esperas recibir.

Dinero:

Aprende formas nuevas de cuidar de tus finanzas, planeación y manejo del dinero para que puedas sentirte próspero y no se vuelva un tema tormentoso.

Salud:

Cuida tu peso y tu alimentación, a veces tanta actividad y tanta ansiedad te llevan a no querer comer o a comer de más, debes velar por una buena alimentación, libre de culpas, de temores y de etiquetas. Busca ayuda para lograrlo.

Consejo:

Tu autenticidad y amor por el otro es de gran ayuda y ejemplo para los demás, no lo pierdas por nada.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en día de Establecer y te encuentras combinando Directamente, ten en cuenta estas recomendaciones para que obtengas los mejores resultados posibles.

Trabajo:

Lo ideal el día de hoy será descansar, buscar proyectarte en el futuro y trazar un mapa de ruta que puedas seguir este año para lograr tus objetivos.

Salud:

No subestimes esos dolores, sobre todo si son de cabeza, busca formar de reducir la fatiga. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Concéntrate en el mañana, crear un objetivo en el futuro con tu pareja o con tu familia crea esperanzas y genera una responsabilidad a la cual seguir.

Dinero:

Las actividades financieras que realices el día de hoy se pueden complicar, por el bien de tu patrimonio intenta mantener tus gastos al mínimo.

Consejo: ser calculador este año te puede mantener a flote, ve despacio para no tomar pasos en falso.