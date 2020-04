Acuario – Horóscopo del 16 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

La armonía en cualquier tipo de relación es fundamental, no te relajes, debes estar presente en todo lo que tu pareja o familia requieran, no es momento para creer que toda gira a tu alrededor.

Dinero:

Cuando tengas comparte, no esperes a que las personas de tu familia o tu pareja te digan lo que requieren, se más consciente porque la solidaridad comienza en casa.

Salud:

Cuídate de entrar en diálogos internos donde solo ves todo lo malo de las situaciones, por tu salud emocional y mental es mejor que recurras a tu capacidad de innovar para salir de tu rutina.

Consejo:

Sentirte libre no es solo hacer lo que deseas, la libertad está en tomar decisiones y hacerte responsable de ellas, es muy importante que cumplas lo que prometes.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras en día de Recibir, debes estas muy abierto a las oportunidades también, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

En el día de hoy eres mas propenso a ser felicitado o hasta recibir bonificaciones y premios por tu trabajo desempeñado.

Salud:

Te sentirás recargado de energía, sin embargo, puede que hoy te lleves al limite y termines mas cansado de lo normal. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta mantener los problemas al mínimo, una pequeña discusión puede escalarse rápidamente a un problema.

Dinero:

Procura ser cuidadoso con tu patrimonio, la energía del día te hace propenso a sufrir robos, sin darte cuenta puedes estar entregando dinero a un fin que tiene objetivos fraudulentos.

Consejo: Si tienes dificultades en tu día apóyate en los consejos de los hombres sabios que se encuentren en tu vida, ahí encontraras la solución.