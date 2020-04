Acuario – Horóscopo del 15 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Tienes muchas cosas a tu favor, eres creativo por naturaleza, úsalo para sorprender a tu familia o pareja, para demostrar el amor que sientes no se requiere de mucho.

Dinero:

No hagas inversiones por hacerlas o por satisfacer a otros, acude a tu intuición no a tu ego, el día es para ser recursivo y crear a través de tu energía financiera, sabes muy bien cómo hacerlo.

Salud:

Recuerda las pausas activas, pausar no es pasar del computador al celular, pausar es levantarte, caminar, mirar por la ventana o el balcón, moverte, bailar por unos segundos y continuar con tu quehacer.

Consejo:

Lo que sucede hoy no es para que cambies porque otros lo dicen, es lo que tú desees hacer desde el corazón en este tiempo. Si quieres seguir como antes, hazlo si deseas conocer y explorar, esta´ bien, lo que hagas será por y para ti.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras en día de Éxito, es un día auspicioso, ten presente estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

La energía del día te apoya para que puedas realizar cualquier proyecto, sobre todo si lo vas a comenzar. Es un buen día para sobresalir.

Salud:

No te lleves al limite, intenta crear pausas en el trabajo y las actividades diarias. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen momento para hablar sobre el futuro, intenta construir tu relación creando planes y metas.

Dinero:

Se inteligente si te encuentras en una buena posición, debes mantener un cuidado especial en que estas gastando dinero.

Consejo: Mantente conectado con personas que te aporten, en estos momentos te das cuenta quien es vital y quien es ocasional.