Acuario – Horóscopo del 14 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Es momento de conciliar, de volver a ser tú mismo y dejar atrás todo lo que no conviene, sabes muy bien de qué se trata, si hay que dejar amistades, cambiar de rutinas o salir de algunas estructuras: hazlo, es amor propio.

Dinero:

Debes comprender que el dinero es una energía y que es una vibración generada por el merecimiento o la escasez, es una gran paso para lograr la estabilidad financiera que mereces.

Salud:

Calma, tranquilidad y paz interior es lo que tu cuerpo emocional requiere y tu cuerpo físico espera para no enfermar, mira el cielo, comprender el universo y su infinidad es complejo y por ello no deja de ser hermoso.

Consejo:

Conectar y reconocer la Divinidad que te habita es reconocerte como ser humano, para ello utiliza métodos como la meditación, deja que el universo obre en ti.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras en día de Peligro, por eso te tenemos unas recomendaciones para tener en cuenta el día de hoy.

Trabajo:

Será un día complicado ya que la energía del día será muy inestable y la tendencia serán resultados negativos.

Salud:

La energía del día puede que te haga sentir mal emocionalmente y serás propenso a lastimarte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las relaciones interpersonales se te pueden complicar en este día debido a que tienes tendencia a ser muy duro contigo mismo y lo proyectaras en tu pareja y familia.

Dinero:

No es un buen día para realizar movimientos financieros, la inestabilidad del día tendera a crear problemas económicos.

Consejo: Apóyate en las mujeres que consideres sabias, ya que en ellas encontraras soluciones a tus problemas.