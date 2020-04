Acuario – Horóscopo del 13 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Si te gusta tanto la libertad ¿por qué te da miedo dejar en libertad?, no te dejes engañar por los celos, son malos consejeros, exiges lo que no estás dando, el equilibrio es fundamental en todo tipo de relación.

Dinero:

Aprende cómo invertir para obtener buenos beneficios y así obtener un ingreso extra que te hará sentir muy tranquilo, busca asesorarte y disfrutar aprendiendo.

Salud:

Cuidado con no dormir lo suficiente, puedes enfermar y aunque te pases las horas haciendo lo que más te gusta, el descanso es fundamental.

Consejo:

No hay que ser tan crítico con los otros, mírate antes de hablar, hoy cambia tu actitud, suaviza tus palabras y comparte desde tu generosidad.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, te encuentras Triangulando con el Perro y el Caballo, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

En este día de destrucción debes de ser cuidadoso, aunque te encuentres triangulando, no debes de desafiar la autoridad.

Salud:

No te sobre expongas a los riesgos, haz actividades relajantes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede ser un día estresante, pero si hay alguien capaz de resolver los peores problemas, eres tu.

Dinero:

La energía del día no promueve buenos resultados económicos, lo mejor será ser cuidadoso.

Consejo: No improvises. Escoge la mejor opción, solo tu podrás encontrar cual es.