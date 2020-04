Acuario – Horóscopo del 11 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Aprende a aceptar todo lo que sucede a tu alrededor, nada puedes controlar, tan solo busca la mejor versión de ti para superar todo junto a los tuyos, a través de la compasión y la solidaridad.

Dinero:

No te arriesgues a hacer inversiones en este momento, prudencia, no hay afán, tan solo deja que las cosas se den libremente.

Salud:

Relájate, descansa, cuida de ti, duerme bien, los cambios son necesarios y puedes hacerlo, mantén la voluntad y las ganas de estar para sentirte mejor.

Consejo:

Estás solo viendo una parte del panorama, tu impaciencia no te deja ver la visión completa, así que lo mejor es que cambies tu forma de analizar todo lo que está sucediendo y esperar, porque todo se resuelve.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, te encuentras en Choque con el Mono en un día Estable, por eso te tenemos unas recomendaciones, en la salud puede que no te afecte tanto, solo tu decidirás eso.

Trabajo:

Al ser influenciadas por la energía del Tigre, tienes un carácter fuerte y odias las ordenes, combinado con un día de Choque puede ser mucho peor, al punto de que te meta en un problema.

Salud:

El choque que tienes en el día va relacionado con accidentes automovilísticos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Como hoy te sentirás tan emocional, lo mejor es dejar expresar todo lo que sientes, pero deberás controlarte, ya que eres propenso a tornarte violento si te llevan la contraria.

Dinero:

Hoy no tendrás un buen juicio para los negocios, ya que las decisiones que tomes serán muy emocionales, evita hacer gastos grandes y prestar dinero, ya que puedes involucrarte con personas que te harán perder dinero.

Consejo: Entre todos, las personas influenciadas por el Tigre son personas capaces de resolver los problemas mas fáciles que los demás.