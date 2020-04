Acuario – Horóscopo del 10 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Tiempo para reflexionar con tu pareja, crecer juntos y estar dispuestos a decir de cada uno lo que tienen para mejorar, no sigan escudándose en una felicidad basada en cimientos débiles, este año las estructura caen.

Dinero:

Las finanzas están estables, no es algo de lo que debas ocuparte hoy, el universo lo tiene cubierto y tienes la certeza de eso.

Salud:

Te exiges demasiado y estás ocupándote de muchas cosas al mismo tiempo, no es necesario, puedes delegar y permitir que otros tomen sus propias decisiones.

Consejo:

Tiempo para conectar con tu esencia, no hay necesidad de ser perfectos, tan solo ser y descubrir cada día lo que tienes y lo que anhelas sin entrar en conflictos.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras en día Balanceado, ideal para nivelar situaciones desafortunadas, ten presente estas recomendaciones.

Trabajo:

Será un día tranquilo en el trabajo, puede que estés ocupado, pero no tendrás problemas, aprovecha para terminar todas las responsabilidades que tienes pendiente y así disfrutar del fin de semana.

Salud:

Hoy es un excelente día para que te hagas un masaje relajante o alguna otra actividad que te relaje, ese estrés no te hace bien. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta compartir con tu familia y tu pareja, sea que se reúnan o no busca ser creativo para compartir con ellos.

Dinero:

Si has tenido problemas, has llamadas, las cosas se calmarán y debes confiar en la energía del día.

Consejo: Suelta tu pasado, mira al frente, observa quien eres y proyecta tu futuro, el presente es lo único que tenemos para cambiar nuestro futuro.