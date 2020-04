Acuario – Horóscopo del 12 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

La comunicación hacia los tuyos debe ser clara y concreta, no dejar dudas pero tampoco ser impositivo. La armonía es una herramienta esencial para compartir con las personas de tu entorno, así evitas los conflictos.

Dinero:

A veces crees que en tu labor no son justos contigo, dispones de los recursos para hacer comprender a tus superiores lo que está sucediendo, desde que lo hagas con argumentos y no con quejas.

Salud:

Muévete, no te quedes en un solo punto, a veces la pereza te domina. Traza metas pequeñas como 15 minutos de estiramiento, evita subir o bajar de peso por descuido y falta de cuidado.

Consejo:

Recupera tu capacidad de asombro, hoy es un buen día para dejarte sorprender, tienes un potencial inmenso y algunas veces lo olvidas.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras en un día de Inicio, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para que lo aproveches al máximo.

Trabajo:

No permitas que nadie te robe tu periodo de descanso, intenta desconectarte un poco para que puedas recuperarte.

Salud:

La vida suele ponerte pruebas difíciles, pero las personas influenciadas por la energía del Tigre siempre las superan. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Al estar influenciado por la energía del Tigre tiendes a ser presumido y si no eres consiente de tus palabras puedes estar lastimando a las personas que amas.

Dinero:

El día promete ser auspicioso para comienzos, sobre todo relacionados con el aspecto financiero.

Consejo: Creer que todo tiene solución no es optimismo es un talento de las personas Tigres.