Acuario – Horóscopo del 22 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.



Amor:

Con Saturno tu intensidad baja, puedes estar mirando el entorno con más calma y te vas a maravillar de la tranquilidad que estás sintiendo, la proyectas y eso en ti es todo un logro que permitirá una mayor cercanía con esa persona especial.

Dinero:

Debes controlarte y mantenerte dentro de lo establecido para que no corras en contravía a lo que hoy requieren. Tienes una visión más amplia del panorama, así que aprovecha esta oportunidad.

Salud:

El autocuidado es muy importante, los excesos te pueden pegar un susto; así que sé muy consciente de lo que estás haciendo y mantente muy prudente.

Consejo:

Saturno entra a tu signo, aprovecha su energía, él ayuda a organizar, a estructurar, a ordenar y te hace más realista. Con él, pierdes ese nerviosismo que te caracteriza y recuperas la tranquilidad; por eso, aprovecha para dar el paso ahora, el que te lleve a la felicidad.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, te encuentras en un día de recibir, ten en cuenta los siguientes consejos para hacer tu día mejor.

Trabajo:

En el día de hoy eres mas propenso a ser felicitado o hasta recibir bonificaciones y premios por tu trabajo desempeñado, pero intenta posponer comenzar cualquier otro proyecto en este día.

Salud:

Te sentirás lleno de energía, no permitas que los temores de los demás te afecten. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta mantener los problemas al mínimo, una pequeña discusión puede escalarse rápidamente a un problema.

Dinero:

Puede que recibas retribuciones en este día, pero mantén contralado tus cuentas, en especial tus gatos. Debes mantener un ahorro para los tiempos difíciles.

Consejo: No permitas que las precauciones de los demás perturben tu paz interior, la ansiedad que te generara si haces caso te dañara.