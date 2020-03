Acuario – Horóscopo del 21 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Deja la dualidad a un lado, quieres una pareja y sientes que con una no puedes ser independiente. El amor realmente es libre, que socialmente nos enseñaran lo contrario, es diferente; pero el amor no amarra, impulsa; el amor no prohíbe, abre; el amor no cela, construye.

Dinero:

El mejor ritual de prosperidad es lo que inviertes en ti mismo. No dejes para mañana el concretar tus sueños, hoy es un gran día para vivir con pasión y verás cómo el universo te recompensa.

Salud:

Cuidar la alimentación es tan importante como cuidar lo que dices. Piensa en todas aquellas palabras hirientes que has recibido, ¿no sería mejor solo replicar amor para ayudar a sanar a otros?

Consejo:

La empatía es la que hace verdaderos sabios. Cuando sabes que el otro tiene una historia puedes conectarte y entenderlo desde el amor. Sentir empatía no quiere decir estar de acuerdo, es comprender al otro.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, vas a tener un día muy movido, ya que puedes tener noticias muy buenas o malas, pero ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo sin importar su rumbo.

Trabajo:

Es un buen día para comenzar proyectos. Pero debes evaluar muy bien las circunstancias antes de tomar cualquier medida.

Salud:

Cuando se trata de la salud, no sé pensar dos veces. Pide cita con el médico para atender todos los malestares. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy no deberías tomar acciones y decisiones drásticas, ya que es impredecible como el día va a afectar el resultado, busca ser prudente con tus palabras.

Dinero:

Puedes hacer inversiones pequeñas y cobrar dinero. Sin embargo, tienes que ser muy prudente al expresarte.

Consejo: Espera un mejor día, el que puede tener paciencia, puede tener lo que quiera.