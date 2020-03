Acuario – Horóscopo del 20 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Tienes miedo a comprometerte, pues no tienes seguridad de tus sentimientos y eso te hace huir de cualquier compromiso. Cuando hay alguien que realmente nos mueve y nos conecta, no habrá espacio para la duda.

Dinero:

La energía de Saturno que está en Capricornio llega hasta tu signo, te da la estructura que requieres para que el dinero no se te escape entre los dedos, ahora es un buen momento para idear un plan para tus finanzas.

Salud:

Momento más que propicio para hacer algo que te conecte con el juego, la creatividad y la diversión. No sigas en el mismo círculo de confianza, avanza con el viento.

Consejo:

La Luna sigue acompañando tu signo que está en conjunción con Ceres, por eso quieres ayudar a todos los habitantes del planeta y lo haces de forma instintiva. La protección y el amor que das en estos momentos por todo lo que sucede en el mundo es real, deja una huella positiva entre las personas que te conoces y fomenta el autocuidado.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras triangulando con el Perro y el Caballo, ten en cuenta los siguientes consejos para tu día.

Trabajo:

Intenta bajar las revoluciones este día, tuviste una semana complicada llena de muchas noticias, sin embargo, busca tener todas tus responsabilidades al día.

Salud:

No es un buen día para procedimientos médicos, adicional, intenta no exponerte físicamente, podrías salir lastimado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta compartir con tu familia y tu pareja con las precauciones necesarias, te sentirás muy cariñoso.

Dinero:

No realices actividades financieras el día de hoy, mantén los gastos al mínimo, la energía del día no esta favorable.

Consejo: Ten muy presente ser referente de una actitud positiva, las personas se fijarán en ti.