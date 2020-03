Acuario – Horóscopo del 19 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Si no tienes pareja, enfócate en encontrar a esa persona que sea tu polo a tierra, es lo que requieres. Aparecerán personas que demuestran el interés que sienten por ti, ahora no te escapes, respira y quédate hasta el final.

Dinero:

Hoy sigue en modo cuidado, precavido es la palabra adecuada y pon a trabajar tu creatividad para buscar nuevas formas de obtener ingresos. Hoy no te estanques ni te llenes de miedos.

Salud:

Debes ser constante en tu buena alimentación para evitar problemas mas adelante, no es hacer dietas, es disfrutar de lo que te gusta en los horarios indicados. Muchas veces se te olvida que debes alimentarte y disfrutarlo.

Consejo:

Es el momento para que tomes acción, enfócate en lo que requieres y comienza a materializarlo, déjate guiar por tu instinto. Cuando comprendas quién eres realmente, podrás mostrarte más empático y sensible con el otro.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, será complicado para ti, debes cuidarte y no exponerte demasiado, puesto que hoy eres propenso a robos y malentendidos, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Intenta ser muy cauteloso en el trabajo, revisa tu trabajo dos veces antes de enviarlo, ya que puedes equivocarte y traspapelar información.

Salud:

Evita ir a citas medicas, el día de hoy, si es posible vuelve a agendar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No des por hecho una relación, si dejas de esforzarte puedes perder a esa persona especial, asi creas que nunca la vas a perder.

Dinero:

Evita si es posible en su totalidad gastar dinero el día de hoy, debido a que eres mas propenso a robos y malos entendidos.

Consejo: Sin perder de vista tus objetivos espera un mejor día donde la energía este a tu favor.