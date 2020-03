Acuario – Horóscopo del 18 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Quieres experimentar, conocer nuevas personas, si tienes pareja recuerda que debe conocer tus anhelos, tu libertad no debe transgredir la libertad del otro.

Dinero:

No te dejes llevar por la ambición, puedes caer en un engaño, ten cuidado de con quien te asocias o de las propuestas “muy tentadoras” que te hagan.

Salud:

Sin cometer excesos, todo es bueno en su justa medida, hay que tener límites para no enfermar, debes sacar tiempo para tu cuidado personal.

Consejo:

Hoy es un día para estar en calma, todo llega en su justo momento, sabrás que no todo el tiempo puedes estar en tu mejor versión, lo que sí puedes hacer es ver cómo vas evolucionando.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, debes de ser muy cuidadoso, ya que te encuentras en choque con el animal del día, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

En este día te sentirás mas emocional, puedes reaccionar de manera mas exaltada a noticias regulares generando que las personas pueden te empiecen a tomar por dramático.

Salud:

Debes de tener mucho cuidado con accidentes de transito, puesto que la energía del día te hace propenso a sufrir uno. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Cuida tus palabras, no estas en un día para mantener una discusión, terminaras perdiendo y muy lastimado. Lo mejor es evitar el conflicto.

Dinero:

No es prudente mover dinero en este día, sobre todo si es para un interés personal, el día no promueve buenas transacciones.

Consejo: Se agradecido con lo que tienes y lo que eres, sin olvidar tus aspiraciones, un simple gracias hará tu día mejor.