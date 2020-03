Acuario – Horóscopo del 17 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

El amor está en todos lados, una mascota puede ser muy gratificante en estos momentos, si no puedes tenerla ve a un refugio y cuida a tantos que no tienen amor ni compañía.

Dinero:

Vas poco a poco recogiendo los frutos de las semillas que plantaste. ¡Enhorabuena, todo se va acomodando a tu favor!

Salud:

Si hay algo que te preocupa hasta el punto de sentirte fatal y no encuentras tu norte, es momento de priorizar, algo no te está dejando avanzar que afecta tu salud física y emocional.

Consejo:

Mira lo que está sucediendo, sal de tu concha para que reconozcas aquellas cosas que no te dejan avanzar. El momento es ideal para sanar todo aquello que te mantiene atado al pasado.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, el día es para planificar tu futuro y materializar tus proyectos.

Trabajo:

Reunirte con tu equipo de trabajo será ideal para que fluyan ideas muy creativas y útiles para propósitos futuros.

Salud:

Puedes nutrir tu energía conectándote con la naturaleza. Espacios llenos de verde son muy beneficiosos. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Has conseguido estabilidad en tus relaciones, aprovéchalas y mantén esa confianza que rodea tu círculo social.

Dinero:

Es ideal que comiences a invertir en tus planes, si tienes pensado comenzar un negocio o venta ningún obstáculo se interpondrá en tu camino.

Consejo: Hay que atreverse más y pensarlo menos.