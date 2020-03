Acuario – Horóscopo del 16 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Si hay algo que resolver a nivel sentimental hazlo, ten la certeza que se resolverá para tu mayor bien, dí lo que tengas que decir.

Dinero:

Es posible que llegue lo que has manifestado durante tanto tiempo y no desfallecer es la clave, el universo se ha confabulado a tu favor.

Salud:

No le des más largas a tu salud, escucha tu cuerpo y busca una asesoría integral, el tiempo cobra caro los descuidos.

Consejo:

Recobra todo el valor que tienes, si ha sido una época compleja todo está dispuesto para que logres todo lo que anhelas, no más barreras en tu vida.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, te encuentras triangulando con el día. Apóyate en personas Caballo y Perro.

Trabajo:

Comparte tu día con personas sabias en tu área laboral, estar en compañía nutrirá tu desarrollo personal.

Salud:

Ir a reuniones, charlas, teatros, exposiciones de arte será muy beneficio para activar tus habilidades sociales, las cuales son muy positivas para ti hoy.

Amor:

Tu lado motivado por la pasión y el amor está activado el día de hoy, no te de miedo decir lo que sientes a alguien especial, seguramente serás retribuido.

Dinero:

Tendrás capacidad para crear buenas soluciones para situaciones donde te encontrabas en desventaja. ¡Aprovéchalo!

Consejo: “El crecimiento personal es un gran ahorro de tiempo. Cuanto mejor te vuelves, menos tiempo te lleva alcanzar tus objetivos” –Brian Tracy