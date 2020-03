Acuario – Horóscopo del 14 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Pon límites, no hay necesidad de estar donde no quieres. ¿Para qué estar con alguien que no te llena? Agradécele por su tiempo y enseñanzas, pero si no te hace feliz, no es un buen lugar para estar.

Dinero:

Aprovecha la fortuna en tu casa del dinero y las finanzas, disfruta las bendiciones del día, pero que no te gane el ego así que siempre piensa en las consecuencias de tus acciones.

Salud:

¡Muévete! Puede que te sientas cansado, pero el movimientos es la mejor manera de generar energía.

Consejo:

Haz un filtro de qué quieres mantener en tu vida. ¿Son más necesarias las apariencia o la tranquilidad de ser auténtico? Saca provecho de tu característica de libertad y vive realmente el propósito que quieres, sin miedos.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, te encuentras en un día complicado a pesar de que estas direccionando con el Dragón, no es un día auspicioso, ten en cuenta las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

Evita realizar entregas de proyectos o comenzarlas, si tienes alguna reunión importante con clientes o jefes busca aplazarla.

Salud:

No subestimes esos dolores, sobre todo si son de cabeza, visita el doctor si ya llevas días así.

Amor:

Si te encuentras cansado de la relación debido a que no encuentras forma de como solucionar o llegar a un acuerdo, hoy puede ser un bue día para cerrar ciclo de la mejor manera.

Dinero:

Las actividades financieras que realices el día de hoy se pueden complicar, intenta mantener tus gastos al mínimo.

Consejo: Después de la tormenta viene la calma, se paciente mejores días vendrán.