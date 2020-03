Acuario – Horóscopo del 13 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Proyéctate sin miedo, que la otra persona no cumpla el 100% de tu lista de chequeo no quiere decir que no sea valiosa o que no puedas aprender de ella. Revisa si quieres una relación o solo una amistad.

Dinero:

Evita hacer compras que no necesitas, es buen momento para invertir con conciencia y asesoría.

Salud:

Cuidado con comer por ansiedad o con dejar de hacerlo, el balance es tu mejor amigo por estos días. Puedes tomar agua y asegurarte que disfrutas tus momentos para alimentarte, así restas poder a la mente.

Consejo:

Habla, sé honesto y sincero. No hables a espaldas de nadie y evita el chisme, eso solo resta tu energía y daña a los demás. ¿Quiénes somos para criticar?

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Madera Yin, te encuentras combinando directamente con el Conejo, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovechar al máximo tu día.

Trabajo:

Hoy no es un buen día para tomar acción de actividades o proyectos, lo mejor seria esperar un día mas favorable, pero si es un buen día para que las vuelvas a analizar y replantear.

Salud:

Te sentirás lleno de energía, mantente hidratado y aprovéchala para cumplir con todas las actividades que tienes en el día.

Amor:

Si te encuentras en una situación sentimental seria o algo que se puede llegar a serlo, busca sentarte con esa persona y planear el futuro, hoy es un buen día.

Dinero:

Si aún no tienes un proyecto o una meta a largo plazo que te llene, hoy es un buen día para planearla.

Consejo: Busca comenzar a organizarte, este día puede que no sea el mejor para ejecutar, pero si para planear.