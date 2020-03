Acuario – Horóscopo del 12 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Hoy sal de tu casa y disfruta de una velada romántica. Si no tienes pareja quizás conozcas a alguien, amplíes tu círculo de amigos o consigas pareja, no pongas trabas y disfruta. ¡Un regalo del universo!

Dinero:

Tu labor está bien y eso te da tranquilidad, siempre que estés enamorado de lo que haces serás retribuido, lo sabes y el universo te compensa.

Salud:

Quieres hacer cambios, sentirte más a gusto con la imagen que proyectas; para esto busca una asesoría, puedes hacerlo y disfrutar en el proceso.

Consejo:

Sientes el impulso de mejorar, hacer cambios sustanciales en tu vida, haz un listado de aquellas cosas que quieres reevaluar y lánzate, bienvenidos los cambios.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, ten encuentras en tu día, ten en cuenta las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

Lo mejor será que tengas cuidado al momento de ofrecer ayuda, sobretodo cuando explícitamente no te lo han solicitado, ya que en cualquier escenario en el que tu ayudes las cosas pueden salir mal.

Salud:

Intenta estar acompañado el día de hoy, puede que te sientas solo y no quieras compartir, pero regalarte el tiempo para compartir será la solución.

Amor:

No tomes decisiones comprometedoras el día de hoy, sin importar el fin al que quieras llegar, tus emociones te mantendrán nublado este día.

Dinero:

Evita malgastar tu dinero, puede que por desinformación no tomes las decisiones correctas.

Consejo: Si llevas tiempo sintiéndote solo lo mejor es que hables con un amigo o familiar sabio, lo importante es que no te sientas juzgado.