Acuario – Horóscopo del 11 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Te encanta la libertad, pero es el momento de seguir comunicándote con tus seres queridos, todos en tu entorno lo agradecerán. Sigue aprovechando la energía de Mercurio, no desconectes tu comunicación del corazón.

Dinero:

No te arriesgues a tener una gran perdida en tus finanzas, no es necesario un aprendizaje desde el dolor; es recomendable que aproveches para reconciliarte con la energía del dinero.

Salud:

Pon límites, no exageres tus rutinas, despierta en la mañana y realiza ejercicios de relajación, conéctate con tu ser espiritual y busca tu centro, déjate guiar por tu intuición.

Consejo:

Hoy crea, inspírate en algo novedoso. Estás dejándote llevar por la rutina y te pierdes, acuérdate que tienes todo el potencial para emprender lo que deseas, tan solo recupera tu confianza. ¡Cree y crea!

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Buey de Agua Yin, será un día donde puedes despertar y tomar las oportunidades, ten en cuenta los siguientes consejos.

Trabajo:

Aprovecha este día para comenzar actividades en donde puedas poner a prueba todas tus capacidades.

Salud:

Busca mantenerte aseado, no menosprecies las enfermedades y malestares que puedas tener.

Amor:

Si aun no tienes pareja, es un día apropiado para comenzar a hablarle a esa persona especial, si por lo contrario te encuentras en una relación, notaras que todo esta bien.

Dinero:

Es un buen día para que tomes las oportunidades, si percibes alguna oportunidad de invertir aprovéchala, así sea emprendiendo.

Consejo: Si llegas a tener alguna dificultad en este día, sobre todo en el amor, busca el consejo de algún hombre sabio cercano a ti.