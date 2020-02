Acuario – Horóscopo de 8 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Tu pareja te sigue demandando atención, invitala a salir.

Dinero: Cuidado con lo que firmas, lee las letras pequeñas, estas propenso a engaños.

Salud: Te sientes un poco cansado, pero igual sigues.

Consejo: Si te gusta que tu pareja te admire, lúcete, invitala, demuéstrale.



TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, podrías tener contratiempos al desplazarte.

Trabajo:

No cuentes tus proyectos, puede que gente mezquina a tu alrededor se aproveche de tu generosidad para robar tus ideas. Mantente alerta.

Salud:

Hoy tienes propensión a sufrir lesiones, evita deportes violentos, evita el exceso de velocidad.

Amor:

Personas sin escrúpulos pueden crear conflictos para afectar tu relación, no caigas en el juego.

Dinero:

Cuida tus pertenencias el día de hoy, sobre todo esos documentos que son muy importantes para ti.

Consejo:La energía del conejo te trae comprensión para que salgas airoso de tus problemas no resueltos. ¡Aprovéchala!