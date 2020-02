Acuario – Horóscopo de 7 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Te agota la gente tan dramática, que solo pide atención como si tu no tuvieras una vida propia que atender.

Dinero: Has tenido varias semanas como bien acertado en tus decisiones de dinero, no te confíes en que siempre será así.

Salud: Dolores en los huesos.

Consejo: El universo no se detiene, lo que es hoy mañana ya no es.



TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día del Dragón de Metal Yang, tienes una triangulación con el Dragón, eso quiere decir que tienes un día maravilloso.

Trabajo:

No seas agresivo al expresar tus ideas el dia de hoy, respira, aunque hoy vas a sentir que vas un paso adelante, se paciente haciéndole entender.

Salud:

No evadas tus responsabilidades médicas, pide las citas médicas que necesites, la salud va primero.

Amor:

Hoy te vas a sentir muy bondadoso, aprovecha para dar un paso más, se cariñoso y demuestra lo que sientes por esa persona.

Dinero:

Se cuidadoso con las inversiones, pero es un excelente día para cobrar.

Consejo:La rudeza y la impaciencia van a complicar tu día, respira y más amable.