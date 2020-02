Acuario – Horóscopo de 6 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Estás en el foco de todos, algunos te admiran, otros no tanto, mientras tanto tu como si no fuese contigo.

Dinero: Buena suerte en el dinero.

Salud: Cuando comas trata de que sea en un ambiente relajado y sin stress.

Consejo: No importa lo que hablen, con tal de que hablen.



TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día Conejo de Tierra Yin, será un día tranquilo aprovecha la paz que viene luego de la tormenta, analiza muy bien el aprendizaje que te trae.

Trabajo:

Hoy estarás relajado después de pasar días de mucho estrés, busca relajar tu mente para que lleguen nuevas ideas.

Salud:

Cumple esas promesas que te hiciste a comienzo de año, ser íntegro contigo mismo es muy importante para que dejes la indulgencia que lleva tiempo afectando.

Amor:

Demuéstrale estabilidad a esa persona que amas, para que sienta seguridad a tu lado.

Dinero:

Se honesto con tus finanzas, ver las cosas de manera clara te ayudarán a salir de esa situación financiera que ya te tiene aburrido.

Consejo:La energía del conejo te trae comprensión para que salgas airoso de tus problemas no resueltos. ¡Aprovéchala!