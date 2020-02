Acuario – Horóscopo de 5 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Tu concepto de amor es muy amplio y aunque otros piensan que eres inestable e inconstante, tu estas actuando en concordancia contigo.

Dinero: Si te dedicas a las artes en general (música, pintura, actuación, astrología) será un día de mucho éxito, donde podrás llegar con tu arte a lugares insospechados.

Salud: Si comes en exceso, tu estomago se resentirá.

Consejo: Los cambios siempre empiezan desde adentro.



TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy es tu día, Tigre de Tierra Yang, hoy debes de cumplir tus promesas, afirma tu autoridad y establece reglas básicas.

Trabajo:

Es importante que definas tu limites, no asumas mas responsabilidades de las que puedes cumplir.

Salud:

Evita aislarte, la soledad te puede deprimir.

Amor:

No te sientas defraudado, hoy puedes sentir que no recibes lo que das, pero no tomes decisiones apresuradas.

Dinero:

No prestes dinero el día de hoy, puede salir estafado.

Consejo: Ten precaución de ser impulsivo en tus conclusiones.