Acuario – Horóscopo de 4 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Que tu pareja quiera que la llames no quiere decir que te controla, solo quiere sentir que le demuestres que te interesa.

Dinero: La prosperidad esta de tu lado el día de hoy, ábrete a la abundancia

Salud: Aunque el universo grita que estas sano, tu insistes en buscar dolencias donde no las hay. Controla tus pensamientos.

Consejo: Se agradecido con todas las bendiciones que vives.



TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día Buey de Fuego yang, será un día lleno de obstáculos, no te desanimes, tendrás que buscar mas allá de tu circulo las respuestas a tus problemas.

Trabajo:

Estando en combinación con el Buey, tendrás obstáculos laborales, pero no será nada grave, ármate de valor para resolverlos.

Salud:

Se cauteloso, no es un día negativo para el Tigre, pero no te expongas.

Amor:

Se paciente, no es un buen día para separaciones o divorcios, es un buen día para ampliar tus fronteras y conocer gente nueva que te aportara en tu vida.

Dinero:

Evita costear procedimientos médicos y tramites aprobatorios.

Consejo: Hoy va a ser un día tranquilo, sin embargo, evita tomar viajes largos.