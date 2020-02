Acuario – Horóscopo de 17 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Tu pareja esta preocupada por ti, deja que te cuide.

Dinero: Tiempos de enredos financieros.

Salud: A ti más que a nadie le ha estado pegando ese gran stelium en capricornio, parece que las sorpresas no paran.

Consejo: Lo que no mata, engorda.



TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Geng, a pesar de ser tu día, no va a ser un excelente día, de hecho, será un día tranquilo.

Trabajo:

Evita regalar tu trabajo y tu esfuerzo. Ya que hoy podrías ser regañado por ayudar a quien no lo necesita.

Salud:

Por intenta ayudar puede salir lastimado, evita manejar el día de hoy

Amor:

Rodéate de familiares y amigos, hoy puedes llegar a sentirte solo, por tu salud evita aislarte.

Dinero:

No prestes dinero, es un buen día para reflexionar tu situación económica.

Consejo: Evita entregar tus esfuerzos y energía a personas que de pronto no podrían hacer lo mismo por ti.