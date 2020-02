Acuario – Horóscopo de 16 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Préstale atención a esa persona especial en tu vida, la calidad de tiempo es importante.

Dinero: Hoy podrán pagarte deudas pendientes, te alegrara ver que los demás cumplen con su palabra.

Salud: Descansa es muy importante que relajes tu cuerpo y mente. Tu eres lo más importante.

Consejo: Relajarte es la clave para el logro de tus metas.



TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día Buey de Tierra Yin, tendrás que ser cuidadoso, apoyate en la sabiduría de los hombres cercanos a ti.

Trabajo:

Hoy debes ser muy cuidadoso al momento de manipular información importante, hoy eres propenso a equivocarte.

Salud:

La salud es lo primero, pide una cita médica si algo te atormenta.

Amor:

No des nada por hecho, recuérdales a las personas especiales en tu vida cuánto las quieres.

Dinero:

No es un buen día para hacer ninguna actividad financiera, pero si puedes meditar sobre tus opciones.

Consejo: No pierdas de vista tus objetos personales.