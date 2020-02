Acuario – Horóscopo de 15 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Te encanta tratar a tu pareja como un buen amigo, hoy precisamente te enteras de sus secretos.

Dinero: Aunque ganes dinero, últimamente sientes que no es suficiente

Salud: No comas comidas grasosas.



Consejo: Cuando alguien cuenta algo, no necesariamente te está pidiendo ayuda, quizás solo quiere que escuches.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, intenta mantener bajo control tus emociones.

Trabajo:

Muy buen día para contactar a clientes y recuperar esas cuentas que creías perdidas. La comunicación esta de tu lado, evita llenarte de estrés.

Salud:

Hoy es un día muy favorable para comenzar nuevas rutinas. Consume mucha agua.

Amor:

Ten paciencia con tus seres queridos, la energía del día te hace sentir ansioso, transítala en armonía.

Dinero:

Hoy es muy buen día para inaugurar o abrir negocios.

Consejo: comunicación asertiva a través de palabras amables, te traerán grandes frutos.