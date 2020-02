Acuario – Horóscopo de 14 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Feliz día de los enamorados, hoy el amor será pasional para todos y lo disfrutaras a lo grande llevando a tu pareja a disfrutar de un concierto de rock.

Dinero: Hoy eso no es importante, no le prestas atención.

Salud: Comes y tomas bastante en el concierto y te sientes a reventar.

Consejo: Tratas de complacer a tu pareja con regalos poco convencionales, diferentes.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Din, vas a tener un día muy movido, ya que puedes tener noticias muy buenas o muy malas. Hoy será algo incierto.

Trabajo:

Es un buen día para comenzar negocios, proyectos. Pero debes evaluar muy bien las circunstancias antes de tomar cualquier medida.

Salud:

Cuando se trata de la salud, no sé pensar dos veces. Pide cita con el médico para atender todos los malestares.

Amor:

Hoy no deberías tomar acciones y decisiones drásticas, ya que es impredecible como el día va afectar el resultado.

Dinero:

Me puedes hacer inversiones pequeñas y cobrar dinero. Sin embargo, tienes que ser muy prudente al expresarte.

Consejo: Lo mejor será esperar un día favorable para ti, es decir, un día Caballo o Perro.