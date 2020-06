Virgo – Horóscopo del 25 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Siempre te debates entre lo que quieres y supuestamente lo que atraes, te fijas en las personas equivocadas por querer ver a la pareja como un reto, buscas siempre quien te desafíe y no quien te ame tal cual eres. El amor construye, no hace reformas.

Dinero:

La prosperidad depende de cómo estés correspondiendo a la energía del dinero, si lo guardas para los tiempos difíciles se estanca, si lo pones en circulación realizando inversiones y agradeciendo este va aumentando, así que mira muy bien tu relación con el merecimiento.

Salud:

Tu tranquilidad no puede depender de cómo evolucione el mundo y mucho menos de tus tragicomedias, no te disperses y busca tu esencia, los miedos o el enojo son emociones que aun no quieres reconocer y llenarlas de luz, depende de ti cómo mejoras tu salud emocional.

Consejo:

Nada de lo que sucede lo puedes controlar, lo que sí puedes controlar es el cómo te afecta, es una manera fácil de asimilar que todo sucede por algo, asumes tu responsabilidad, no juzgas, no críticas y sigues adelante.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras en día de Inicio, es un día para realizar comienzos suaves y actividades rutinarias. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

En este día procura realizar las actividades rutinarias de un día cualquiera en tu trabajo, no será muy positivo asumir comenzar proyectos para ti.

Salud:

Procura tener mucho más cuidado de lo normal en este día puesto que la energía que te acompañará será muy peligrosa. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Debes pensar en mirar hacia adelante, puede que se te presenten problemas por tu incapacidad de aceptar los errores. No hay nada de malo en equivocarse.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, la energía del día puede convertir gastos en deudas, ten cuidado.

Consejo: Una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo, por eso es muy importante para la buena salud.