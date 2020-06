Virgo – Horóscopo del 11 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

En el amor no tienes que planear, no tienes que limitar ni tienes que controlar, lo único que debes hacer es fluir, sentir y llenar tu corazón de dicha cada vez que das todo tu amor, cada vez que expresas lo que sientes.

Dinero:

Sientes la motivación para ir por todo aquello que te motiva, es el mejor momento para hacerlo. Verás cómo se abren las oportunidades ante ti, solo debes mantener tu juicio y motivación para conseguirlo. Aprovecha el éxito que ya tienes para que sea la plataforma de tus propósitos.

Salud:

Debes alimentarte bien para mantener tus defensas en buen estado, aunque aún no es algo que te ha afectado, es importante que no lo descuides, cuídate y mantén tu buena salud. No es bueno esperar a que se afecte para hacerte cargo.

Consejo:

Aprovecha ese llamado que tienes hacia tu lado más creativo y úsalo a tu favor para experimentar nuevas formas de ver la vida, de hacer las cosas y de permitir que nuevas personas se acerquen a ti.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras liderando la energía en día de Balance, ideal para equilibrar las energías con acciones, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Lograr las metas y sobre sobresalir no es a toda costa, tienes que evaluar los sacrificios, de lo contrario tu y los tuyos pueden salir perjudicados, procura no salir perjudicado.

Salud:

Es un buen día para comenzar una dieta, si ya estás realizando una, consulta si es adecuada para ti con un nutricionista. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Aventúrate a tomar riesgos en el amor, este día es propicio para que logres tus cometidos en tu relación.

Dinero:

No es un buen día para realizar actividades, procura mantenerte alejado de los gastos ya que puedes terminar en problemas.

Consejo: Busca ahorra para los tiempos turbios, hoy es un buen día para comenzar a ahorrar.