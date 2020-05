Virgo – Horóscopo del 22 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Con tu pareja debes procurar ser más bondadoso, cariñoso, amable y compartir espacios en actividades que les guste a ambos, haz todo lo posible para que tu pareja se sienta feliz.

Dinero:

Cuando realices mejoras en tu labor hazlo de tal forma que no signifiquen una carga para ti, esas mejoras deben ser para aligerar tu labor, no para ayudar a tus jefes.

Salud:

Escuchar tu cuerpo, saber cómo lo alimentas y ejercitas es muy importante, el lugar que habitamos lo cuidamos con esmero, así mismo cuida el cuerpo que habitas, toma conciencia de él.

Consejo:

Tu capacidad de análisis, tu lógica y argumentación, te llevarán siempre a encontrar puertas abiertas y excelente oportunidades, no permitas que tu indecisión te haga más complejo el camino.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, te encuentras Triangulando en día de Éxito, la energía del día atrae retornos abundantes, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Es un excelente día para mejorar la proyección de tu futuro, es decir que si tienes la oportunidad de aceptar o hacer una gran hazaña, no lo pienses dos veces.

Salud:

Te encuentras liderando la energía por lo tanto concentrarse en buscar la paz interior, es esencial, respira hondo y deja que tu cuerpo se alinee con tu mente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La energía te favorece, en este día no hay sentimientos erróneos, si te sientes preparado para dar un paso importante hoy es el día.

Dinero:

Hoy tienes la oportunidad de aprovechar la energía del día a tu favor, se arriesgado y prueba, a veces debemos salir de nuestra zona de confort para encontrarnos a nosotros mismos.

Consejo: La afirmación del día es: “Soy abundante y prospero en todo lo que me propongo”.