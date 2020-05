Virgo – Horóscopo del 10 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Sana la relación que tienes contigo, deja de echarte culpas y buscarte defectos, es la mejor manera de poner barreras para no asumir ningún tipo de compromiso, mira y acepta tu esencia, ella no te va a defraudar.

Dinero:

Ten muy en cuenta que hoy es un día que tiene la energía para crear lo que requieras, sabes que cuando decides responder a lo que tu esencia requieres todo fluye a tu favor.

Salud:

Cuida tus tiempos, no te olvides de tomar descansos y disfrutar de un momento para ti solo, recuperar energías para retomar de nuevo, la fruta y el agua te ayudan a recobrarte más fácilmente.

Consejo:

Ponle un poco de magia a tus días, comienza hoy, es importante que te dejes llevar por cosas diferentes, en la magia no tienes el control, la magia es del universo.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Buey de Agua Yin, te encuentras Triangulando en día de Éxito, energía que multiplica los retornos, es muy abundante. Ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Si no tienes responsabilidades pendientes tu mente te permitirá descansar y encontrar la paz necesaria para avanzar, de lo contrario ponte al día en este día.

Salud:

Buscar tu estabilidad es esencial para no dejarte llevar por situaciones conflictivas, reinicia tus emociones con yoga o Tai Chi. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que recibas una noticia muy favorable para ti, si aún no tienes pareja puede que hoy recibas la noticia que tanto esperabas.

Dinero:

Hoy es un día auspicioso para comenzar o realizar actividades financieras, los retornos pueden ser provechoso.

Consejo: Pregúntate tres veces porque necesitas realizar esa compra, tu mismo deberás justificarla, pero en base a tus proyectos de vida.