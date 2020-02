Virgo – Horóscopo de 16 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo, lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor; pero a veces esta misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos.

Amor: Un día maravilloso para recibir ese cariño de tus seres queridos. Déjate consentir.

Dinero: Crea estrategias para crear independencia financiera en tu vida. Proponte crear un plan de negocios.

Salud: Actividades al aire libre te ayudaran a drenar todo el cansancio de la semana.



Consejo: ¡Ábrete a recibir las bendiciones que el universo te tiene!

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día Buey de Tierra Yin, te encuentras triangulando, es genial para cerrar viejos patrones que ya no funcionan para ti.

Trabajo:

Eres una persona tenaz, reflexiva e intelectual, aprovéchalo para desarrollar un buen plan de trabajo.

Salud:

Es un día maravilloso para rodearte de montaña, sin embargo, no es bueno poner citas médicas.

Amor:

Puede que no te des cuenta, pero los demás te pueden ver como una persona ruda e inflexible. Es un buen día para demostrar lo contrario.

Dinero:

Hoy es mejor no realizar actividades financieras, pero puedes comenzar cerrar viejos patrones que no permiten que tengas unas finanzas rentables.

Consejo: Salir de viejos patrones te aliviana la carga.